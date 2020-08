Frankfurt verleiht Joveljic

Dejan Joveljic soll in der kommenden Saison beim Wolfsberger AC Spielpraxis sammeln. Wie Eintracht Frankfurt verkündet, wird der 21-jährige Stürmer für ein Jahr an den österreichischen Erstligisten verliehen. Joveljic war 2019 zur SGE gekommen, konnte sich dort aber bisher nicht durchsetzen. Die vergangene Rückrunde verbrachte er beim RSC Anderlecht, dessen Saison durch die Corona-Pandemie aber frühzeitig abgebrochen wurde.

In Wolfsberg soll er nun den nächsten Schritt machen, um der Eintracht langfristig zu helfen. Sportdirektor Bruno Hübner erklärt: „Wir sehen in Dejan Joveljic weiterhin einen Spieler, der Eintracht Frankfurt in der Zukunft verstärken kann. Für ihn und seine persönliche Entwicklung ist es aber wichtig, dass er jetzt Spielpraxis bekommt. Aufgrund der aktuellen Konkurrenzsituation bei uns im Angriff ist diese nicht garantiert.“