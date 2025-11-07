Bittere Bilanz: Rodrygo-Wechsel im Winter?

Schon im Sommer lauerten einige Vereine auf eine Rodrygo-Verpflichtung. Manchester City, der FC Liverpool und auch der FC Bayern sollen sich nach der Situation des Angreifers erkundigt haben. Rodrygo wollte aber bei Real Madrid bleiben und sich bei den Königlichen durchbeißen.

Dieser Plan ist nicht aufgegangen, in der hochkarätigen Real-Offensive kommt der 24-Jährige erst auf rund 240 Ligaminuten und 100 Minuten in der Champions League. Zu wenig für die Ansprüche des brasilianischen Nationalspielers.

Sollte sich auf dem Winter-Transfermarkt die Tür für einen Rodrygo-Wechsel öffnen, steht Tottenham Hotspur bereit. Laut ‚Teamtalk‘ befindet sich der Rechtsfuß weit oben auf der Shortlist der Londoner, die auch schon im Sommer Interesse signalisiert hatten.

Als weitere Option für die Offensive hat Tottenham ein Auge auf Kenan Yildiz (20) geworfen. Juventus Turin will mit dem Ex-Bayern-Talent aber unbedingt verlängern, zudem ist auch ausgerechnet Real Madrid an Yildiz dran.