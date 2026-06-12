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Offiziell 3. Liga

Top-Torjäger Kaya verlässt Wiesbaden

von Simon Martis - Quelle: samsunspor.com.tr
1 min.
Fatih Kaya im Trikot vom SV Wehen Wiesbaden @Maxppp

Wehen Wiesbaden verliert seinen Kapitän und Top-Torjäger Fatih Kaya. Der 26-jährige Stürmer wechselt zum türkischen Erstligisten Samsunspor. Über die Höhe der Ablösesumme vereinbarten die Klubs Stillschweigen.

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Kaya war im Sommer 2024 vom belgischen Erstligisten VV St. Truiden gekommen und sicherte sich im ersten Jahr mit 20 Treffern die Torjägerkanone der 3. Liga. In der vergangenen Spielzeit führte er die Mannschaft als Kapitän auf das Spielfeld und erzielte weitere elf Tore.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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