3. Liga
Top-Torjäger Kaya verlässt Wiesbaden
1 min.
@Maxppp
Wehen Wiesbaden verliert seinen Kapitän und Top-Torjäger Fatih Kaya. Der 26-jährige Stürmer wechselt zum türkischen Erstligisten Samsunspor. Über die Höhe der Ablösesumme vereinbarten die Klubs Stillschweigen.
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Yeni sezonunun ilk transferi, ailemizin en yeni üyesi: 𝐅𝐚𝐭𝐢𝐡 𝐊𝐚𝐲𝐚!#Samsunspor #AtatürklüArma #FatihKaya pic.twitter.com/w5mqHQPaYv— Samsunspor 🇹🇷 (@Samsunspor) June 12, 2026
Kaya war im Sommer 2024 vom belgischen Erstligisten VV St. Truiden gekommen und sicherte sich im ersten Jahr mit 20 Treffern die Torjägerkanone der 3. Liga. In der vergangenen Spielzeit führte er die Mannschaft als Kapitän auf das Spielfeld und erzielte weitere elf Tore.
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