Haaland, Pogba & Co: Das plant PSG im Sommer

Spätestens seit Paris St. Germain im vergangenen Sommer Achraf Hakimi, Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos und Co. unter Vertrag nahm, stapeln sich die Starspieler am Eiffelturm. Nichtsdestotrotz prägt eine Personalie den Nobelklub von der Seine wie keine andere: Kylian Mbappé. Der 23-jährige Angreifer kann seit Jahreswechsel seinen künftigen Arbeitgeber frei wählen.

Unter der Anzeige geht's weiter

PSG wirft derzeit alles in die Waagschale, um den französischen Superstar doch noch zu einer Vertragsverlängerung zu überreden, hat laut der ‚L’Équipe‘ aber einen Plan B in der Tasche. So soll im Fall der Fälle Erling Haaland (21) seine Zelte in Paris aufschlagen, um den Abgang von Mbappé zu kompensieren.

Im Angreifer von Borussia Dortmund sehen die PSG-Bosse sportlich die einzige Möglichkeit, den Mbappé-Abgang adäquat aufzufangen. Erste Gespräche mit Haaland-Berater Mino Raiola wurden schon vor Wochen angestoßen. Priorität am Eiffelturm bleibt allerdings nach wie vor, den ablösefreien Abgang von Mbappé zu verhindern.

Neue Zentrale

Auch für andere Mannschaftsteile hat PSG Neue im Blick. Das Mittelfeld soll nach wie vor mit Paul Pogba ergänzt werden, Paris befindet sich in der Pole Position im Rennen um den Franzosen von Manchester United. Der 28-Jährige wäre der nächste ablösefreie Hochkaräter, der seine Zelte in Paris aufschlägt.

Weitaus teurer wird dagegen Lucas Paqueta (24) von Olympique Lyon. Beim noch bis 2025 gebundenen Brasilianer, der auf gleich mehreren Offensivpositionen im Mittelfeld aufgeboten werden kann, wäre OL erst ab einer schwindelerregenden Summe gesprächsbereit. Lyons Präsident Jean-Michel Aulas erwähnte zuletzt, dass man „bei 80 Millionen Euro immer nachdenkt“, zu verkaufen.

Muss Di María weichen?

Den Pariser Umgestaltungsplänen könnte ein Alteingesessener zum Opfer fallen. Der ‚L’Équipe‘ zufolge wackelt der Verbleib von Angel Di María. Für den im Februar 34-jährigen Offensivspieler besitzt PSG eine Option zur Verlängerung des auslaufenden Kontrakts. Es sei „nicht mehr so offensichtlich“, dass Paris den Argentinier, der seit 2015 für den Scheichklub seine Schuhe schnürt, noch behalten möchte.