Im Real-Trikot: Pérez präsentiert Mourinho

José Mourinho wird neuer Trainer von Real Madrid, sollte Florentino Pérez die anstehenden Präsidentschaftswahlen gewinnen. Das hat der aktuelle Amtsinhaber in einem Videoclip auf der Plattform X verdeutlicht. In diesem gibt Mourinho in einem Real-Trikot sein Ja-Wort.

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MOUcha historia por hacer. pic.twitter.com/7wLmDk8r2M — Florentino 2026 (@Florentino2026_) June 3, 2026

Der Portugiese soll von Benfica Lissabon kommen und hat bereits einen Vertrag bis 2029 unterschrieben – Reals zweiter Präsidentschaftskandidat Enrique Riquelme präferiert aber eine andere Trainerlösung. Mourinho hatte die Königlichen schon von 2010 bis 2013 gecoacht.