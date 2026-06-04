Menü Suche
Kommentar 3
La Liga

Im Real-Trikot: Pérez präsentiert Mourinho

von David Hamza
José Mourinho ist The Special One @Maxppp

José Mourinho wird neuer Trainer von Real Madrid, sollte Florentino Pérez die anstehenden Präsidentschaftswahlen gewinnen. Das hat der aktuelle Amtsinhaber in einem Videoclip auf der Plattform X verdeutlicht. In diesem gibt Mourinho in einem Real-Trikot sein Ja-Wort.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Portugiese soll von Benfica Lissabon kommen und hat bereits einen Vertrag bis 2029 unterschrieben – Reals zweiter Präsidentschaftskandidat Enrique Riquelme präferiert aber eine andere Trainerlösung. Mourinho hatte die Königlichen schon von 2010 bis 2013 gecoacht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (3)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Real Madrid
Benfica
José Mourinho

Weitere Infos

La Liga La Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Benfica Logo Benfica Lissabon
José Mourinho José Mourinho
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert