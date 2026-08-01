Der FC Schalke 04 signalisiert konkretes Interesse an Spielmacher Facundo Buonanotte (21), der seit rund einem Monat nach zwei unglücklich verlaufenen Leihgeschäften wieder zurück bei Brighton & Hove Albion ist.

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Fabrizio Romano zufolge haben die Schalker eine formelle Anfrage bei dem Argentinier gestellt. Laut dem Transferinsider steht Buonanotte bei Brighton vor dem erneuten Abschied, neben den Königsblauen haben Klubs aus Italien und England die Fühler ausgestreckt.

Buonanotte sucht seine Form

Zur Einordnung: In der vergangenen Hinrunde scheiterte eine Leihe zum FC Chelsea krachend, ähnlich schwach präsentierte sich Buonanotte bei seinem halbjährigen Gastspiel bei Leeds United.

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Dennoch zählt der 1,74 Meter große Linksfuß zu den Begabtesten seiner Zunft. Ähnlich wie beispielsweise Adil Aouchiche (24) könnte Buonanotte unter Miron Muslic einer stockenden Karriere auf Schalke wieder neues Leben einhauchen.

Eine Festverpflichtung dürfte mit Blick auf den 2028 datierten Vertrag zwar schwierig werden. Aber es gibt schließlich andere Transfermodelle, um solche Deals möglich zu machen.