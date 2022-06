Belfodil: Neuer Klub gefunden?

Ishak Belfodil könnte seine Karriere in Saudi-Arabien fortsetzen. Laut ‚Transfermarkt.de‘ steht ein Wechsel des Stürmers von Hertha BSC zu Al-Fateh im Raum. Der Wüsten-Klub führt demzufolge das Rennen um den Algerier an. Der Versuch einer Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrags scheiterte, hieß es Ende vergangener Woche bei der ‚Bild‘.

Hertha kann wohl nicht mit dem lukrativen Angebot von Al-Fateh mithalten. Sollte „nichts dazwischenkommen“, geht der Transfer des Angreifers „zeitnah über die Bühne“, schreibt ‚Transfermarkt.de‘ weiter. In Berlin kam Belfodil in der abgelaufenen Saison auf neun Scorerpunkte (sechs Treffer, drei Vorlagen) in 30 Pflichtspielen.