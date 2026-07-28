Neuer Klub für Ex-Kölner Lund?

Bei Kristoffer Lund bahnt sich eine erneute Luftveränderung an. ‚Bold.dk‘ berichtet, dass Birmingham City großes Interesse am Linksverteidiger vom FC Palermo zeigt. Gespräche zwischen den beteiligten Parteien sind bereits angelaufen. Die Engländer versuchen derzeit, das Budget für einen Deal bereitzustellen.

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In der vergangenen Spielzeit war Lund per Leihe für den 1. FC Köln tätig. In der Bundesliga lief der 24-Jährige in 33 Spielen auf, außerdem stand er in zwei DFB Pokal-Partien auf dem Rasen. Für eine Weiterbeschäftigung in der Domstadt waren die Leistungen am Ende aber nicht ausreichend.