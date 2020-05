Pachonik zurück nach Deutschland?

Zweitliga-Spitzenreiter Arminia Bielefeld zeigt Interesse an Rechtsverteidiger Tobias Pachonik. Das berichtet das Onlineportal ‚Liga-Zwei.de‘. Neben den Ostwestfalen hat dem Vernehmen nach auch Tabellennachbar VfB Stuttgart ein Auge auf den 25-Jährigen geworfen.

Pachonik besitzt beim niederländischen Erstligisten VVV-Venlo noch einen Vertrag bis 2022. In der Saison 2019/20 stand er in allen 26 Pflichtspielen in der Startformation. Im Jahr 2014 war der ehemalige U20-Nationalspieler bereits siebenmal für den 1. FC Nürnberg aufgelaufen – nun winkt die Rückkehr nach Deutschland.