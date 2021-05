500-Millionen-Kredit für Barça

Der FC Barcelona bekommt neues Geld. Laut der katalanischen Zeitung ‚Sport‘ erhält Barça 500 Millionen Euro über ein Darlehen vom Investmentbanking-Unternehmen Goldman Sachs. Der Deal sei bereits abgeschlossen.

Laut dem Bericht ist Barça nun in der Lage, Verbindlichkeiten zurückzuzahlen, die vor dem Saisonende fällig werden. Die Blaugrana stecken schon seit einiger Zeit in der finanziellen Krise – wohl auch ein Grund dafür, dass der Klub nach wie vor an den Plänen zur Gründung der Super League festhält.