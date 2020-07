EL-Auslosung: Deutsches Duell im Viertelfinale?

Neben der Champions League wird im August auch die Saison der Europa League fortgesetzt. Am 5. August startet das Endrundenturnier in Nordrhein-Westfalen mit den Rückspielen des Achtelfinals. Im Viertelfinale könnte es zwischen dem VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt zu einem deutschen Duell kommen. Bayer Leverkusen könnte auf Schwergewicht Inter Mailand treffen.

VfL Wolfsburg/Shaktar Donetsk – Eintracht Frankfurt/FC Basel

Linzer ASK/Manchester United – Basaksehir/FC Kopenhagen

Inter Mailand/FC Getafe – Glasgow Rangers/Bayer Leverkusen

Olympiakos Piräus/Wolverhampton Wanderers – FC Sevilla/AS Rom

