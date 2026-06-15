Bayer 04: Martínez spricht über Grimaldo-Abschied

Carles Martínez hat zur Situation um Alejandro Grimaldo (30) Stellung bezogen. Angesprochen auf die Abschiedsgerüchte um den Linksverteidiger von Bayer Leverkusen sagt der neue Cheftrainer gegenüber der ‚Bild‘: „Grima ist ein Topspieler, nicht erst jetzt, seit letztem Jahr, sondern schon seit sehr vielen Jahren. Er ist jetzt bei der WM, Transfergerüchte um solch einen Spieler sind normal. Dass sich auf dem Markt schnell etwas verändern kann, muss man wissen.“

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Nichtsdestotrotz hofft der 42-jährige Spanier, dass sein Landsmann in den eigenen Reihen gehalten werden kann: „Grima ist ein toller Typ und eine Führungsfigur. Er hilft Bayer 04 als Spieler und auch als Persönlichkeit. Ich habe ihn gefragt, ob es ihm bei der Nationalmannschaft gutgeht. Und natürlich habe ich Grima gesagt, dass ich mich sehr darauf freue, mit ihm hier zu arbeiten.“ Zur Einordnung: Grimaldo macht kein Geheimnis aus seinem Wunsch, eines Tages in La Liga auflaufen zu wollen. Erst kürzlich berichtete Matteo Moretto, dass Atlético Madrid Kontakt mit dem Spieler aufgenommen hat, der in Leverkusen bis 2027 unter Vertrag steht.