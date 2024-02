Bayer 04: Iglesias sofort in der Startelf

Mittelstürmer Borja Iglesias darf gleich in seinem ersten Pflichtspiel für Bayer Leverkusen von Beginn an mitmischen. Bayer-Trainer Xabi Alonso bietet seinen spanischen Landsmann in der Startelf für das Bundesliga-Heimspiel gegen Darmstadt 98 am heutigen Samstagnachmittag (15:30 Uhr) auf.

Der Werksklub hatte Iglesias als Ersatz für den noch lange verletzten Victor Boniface von Betis Sevilla ins Rheinland gelotst. Vorerst ist der Torjäger nur ausgeliehen, doch die Leverkusener können den 31-Jährigen per Acht-Millionen-Kaufoption fest unter Vertrag nehmen.