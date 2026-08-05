Irre: Die genauen Zahlen zum Diomande-Transfer

Am heutigen Mittwoch sickerte durch: Es gibt endlich eine Einigung zwischen Real Madrid und RB Leipzig über den Transfer von Yan Diomande (19). ‚Sky‘ wartet jetzt mit den genauen Zahlen auf.

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Laut dem Bezahlsender fließen 125 Millionen Euro Ablöse sicher nach Sachsen. CD Leganés kassiert fünf Prozent Weiterverkaufsbeteiligung an Leipzigs Transfergewinn. Also vorerst 5,25 Millionen.

Weitere 15 Millionen können für RB als Boni dazukommen. Zehn Millionen davon sollen realistisch zu erreichen sein, die fehlenden fünf Millionen sind eher unrealistisch. Dennoch: Insgesamt könnte die 140-Millionen-Marke erreicht werden.

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Doppelter Rekordtransfer möglich

Damit wird Diomande nicht nur der teuerste Verkauf der Leipziger Vereinsgeschichte, sondern mit Boni womöglich auch der teuerste Einkauf, den Real Madrid jemals getätigt hat. Aktuell noch an der Spitze: Jude Bellingham (23), der 2023 für 127 Millionen von Borussia Dortmund kam.

Real greift mit dem Deal einem möglichen Abgang von Superstar Vinicius Junior vor. Der 26-jährige Brasilianer könnte zum FC Arsenal wechseln.