Saint-Maximin-Transfer vor dem Abschluss

Allan Saint-Maximin wird Newcastle United zeitnah in Richtung Saudi-Arabien verlassen. Wie Fabrizio Romano berichtet, wurde eine mündliche Einigung im Transferpoker mit Al Ahli erzielt. Der 26-jährige Franzose habe bereits einen ersten Teil des Medizinchecks absolviert. In Riad winkt ihm ein bis 2026 datierter Vertrag.

Al Ahli hat in der laufenden Wechselperiode – so wie viele andere saudi-arabische Klubs – üppig auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Roberto Firmino (31/FC Liverpool) und Edouard Mendy (31/FC Chelsea) sind bereits da, Riyad Mahrez (32/Manchester City) soll folgen. Newcastle-Trainer Eddie Howe erklärte jüngst im Hinblick auf Saint-Maximin: „Ich will ihn nicht verlieren, aber das Financial Fairplay zwingt uns zu einem gewissen Grad dazu.“

