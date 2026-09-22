Platz 5: Noah Atubolu

vom SC Freiburg zu Eintracht Frankfurt

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Mit der Leihe samt Kaufpflicht hat die Eintracht ihr Torwart-Problem gelöst – Atubolu ist also so etwas wie der Inbegriff einer Sofortverstärkung. Auch, wenn der 24-jährige DFB-Keeper bereits einmal grob patzte, gibt er der Abwehr Ruhe und Sicherheit. Zudem hielt er gegen Mainz 05 (3:1) seinen sechsten Bundesliga-Elfmeter in Folge.

Platz 4: Joane Gadou

von RB Salzburg zu Borussia Dortmund

„Wenn ich da nur an Joane Gadou neben mir in der Innenverteidigung denke: Das ist schon höchste Klasse“, lobte Nico Schlotterbeck den erst 19-Jährigen zuletzt. Physisch bietet Gadou ein Komplettpaket, das die BVB-Abwehr auf Anhieb besser macht. Gerade im Vergleich zu den ebenfalls jungen Alternativen Luca Reggiani (18) oder Filipp Mane (21). Im Spiel mit dem Ball hat der Franzose aber noch Luft nach oben.

Platz 3: Yannik Engelhardt

von Como 1907 zum SC Freiburg

Nach seiner Leihe zu Borussia Mönchengladbach in der Vorsaison hat Engelhardt beim SCF in Windeseile noch einen weiteren großen Entwicklungsschritt gemacht. Dieser führte ihn sogar zu Jürgen Klopp ins DFB-Team. Der 25-Jährige ist im Freiburger Zentrum direkt gesetzt und traf auch schon zweimal selbst.

Platz 2: Miguel Gutiérrez

von der SSC Neapel zu Bayer Leverkusen

Nach dem Abgang von Alejandro Grimaldo hat Bayer direkt den nächsten torgefährlichen Linksverteidiger mit spanischem Pass gefunden. Der 25-jährige Gutiérrez hat in den ersten vier Bundesligaspielen schon vier Scorerpunkte gesammelt. Sein linker Fuß ist eine echte Waffe.

Platz 1: Niclas Füllkrug

von West Ham United zu Werder Bremen

Der verlorene Sohn hat in Bremen eine echte Aufbruchsstimmung erzeugt. Füllkrug erzielte zuletzt drei wichtige Tore in Serie, traf zudem auch im Pokal. Nach schwierigen Jahren im Ausland steuert der 33-jährige Mittelstürmer gerade auf einen goldenen Karriereherbst zu.