Hertha: Dárdai kündigt weitere Transfers an

Pál Dárdai erwartet weitere neue Spieler bei Hertha BSC. „Ich nehme, was man kriegt“, wird der Berliner Coach mit flapsigen Wort vom ‚kicker‘ zitiert, „[…] wir haben noch viel Zeit. Und ich glaube, es wird noch einiges passieren.“ Unter anderem, so glaubt Dárdai, die Verpflichtung eines Nachfolgers von Offensivspieler Matheus Cunha (22), dessen 30-Millionen-Wechsel zu Atlético Madrid in Kürze offiziell wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ein Kandidat für die vorderste Reihe ist Stürmer Artur Cabral (23) vom FC Basel. Marc Oliver Kempf (26, VfB Stuttgart), mit dem sich Hertha bereits einig sein soll, könnte in der Innenverteidigung auf den wechselwilligen Jordan Torunarigha (24) folgen, der sich seinerseits im Fokus von RB Leipzig befindet. „Wenn einer sich negativ fühlt, kann er die blau-weiße Fahne verlassen“, sagt der Trainer über mögliche Abgänge, zu denen am Ende auch Dodi Lukebakio (23), Javairô Dilrosun (23) und Deyoviaiso Zeefuik (23) zählen könnten.