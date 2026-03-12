Vorbild Nmecha: Die Hoffnung bei Schlotterbeck

Die Nachricht der Verlängerung von Felix Nmecha schlug am gestrigen Mittwoch hohe Wellen. Dem BVB ist es gelungen, langfristig ein mögliches Aushängeschild an der Strobelallee zu halten, die Ausstiegsklausel für den Sommer 2027 ist da nur ein kleiner Dämpfer.

Entsprechend erfreut zeigte sich Trainer Niko Kovac auf der Pressekonferenz vor dem Spiel am Samstag (15:30 Uhr) gegen den FC Augsburg: „Ich bin überzeugt, dass wir alle glücklich sind. Felix ist ein Leistungsträger dieser Mannschaft. Jeder kann sich verbessern. Felix ist in einem guten Alter. So langsam erreicht er den Peak-Bereich.“

Eine Unterschrift mit Wirkung

Die Verlängerung mit Nmecha hat einen weiteren positiven Aspekt, wie Kovac betonte: „Ich hoffe, dass die Verlängerung von Felix eine Signalwirkung für unsere Spieler, die hier sind, aber auch potenzielle neue Spieler hat.“ Ein Wink in Richtung Nico Schlotterbeck? „Es ist eine andere Situation als bei Felix“, so Kovac.

Dennoch ist die Hoffnung beim Thema Schlotterbeck nach wie vor vorhanden: „Der Klub steht über allem. Wir arbeiten dran. Man hat genug Zeit noch. Bis zum nächsten Transferfenster sollten wir es aber schon wissen, falls die Entscheidung anders ausfällt. Wovon wir nicht ausgehen.“ Der Ball liegt schon länger beim Innenverteidiger, der noch bis 2027 unter Vertrag steht, aber auch mit einem Wechsel zu Real Madrid liebäugelt.

Gut für Kehl & Ricken?

Die Verlängerung von Nmecha könnte das Zünglein an der Waage sein, um Schlotterbeck zu überzeugen. Aber auch weitere Spieler wie Serhou Guirassy (30) oder Julian Ryerson (28), die intensiv umworben werden, könnten zum Verbleib bewogen werden. Am Ende würde das auch den Sportlichen Entscheidern Sebastian Kehl und Lars Ricken gut zu Gesicht stehen.