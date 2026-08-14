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Gladbach wickelt Ngoumou-Abgang ab

von Fabian Ley - Quelle: Sky
Nathan Ngoumou im Training der Fohlen @Maxppp

Nachdem FT am Freitagmorgen exklusiv vom Interesse des OGC Nizza an Nathan Ngoumou (26) berichtet hatte, steht der Transfer nun bereits unmittelbar vor dem Abschluss. Laut ‚Sky‘ haben der Ligue 1-Klub und Borussia Mönchengladbach eine vollständige Einigung erzielt.

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Der Flügelstürmer wechselt dem Bezahlsender zufolge trotz seines bis 2027 gültigen Vertrags in Gladbach ablösefrei zu den Franzosen. Der Bundesligist sichere sich dafür 500.000 Euro an möglichen Bonuszahlungen und eine zehnprozentige Weiterverkaufsklausel.

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