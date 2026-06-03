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Real: Dumfries besteht Medizincheck

von Fabian Ley - Quelle: Fabrizio Romano | Sky
Denzel Dumfries mit ernstem Blick @Maxppp

Dem Wechsel von Denzel Dumfries (30) zu Real Madrid steht nichts mehr im Wege. Laut Fabrizio Romano haben die Königlichen Inter Mailand offiziell darüber informiert, dass sie die 20 Millionen Euro hohe Ausstiegsklausel im Vertrag des Rechtsverteidigers aktiviert haben.

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Der niederländische WM-Fahrer habe am heutigen Mittwoch den Medizincheck erfolgreich absolviert. Informationen von ‚Sky‘ zufolge wird Dumfries bei Real einen bis 2030 datierten Kontrakt unterschreiben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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