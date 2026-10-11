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Bundesliga

FC Bayern: Was läuft mit Haaland?

Erling Haaland könnte eher als gedacht auf den Markt kommen. Wäre er dann auch beim FC Bayern ein Thema?

von Tobias Feldhoff - Quelle: Bild
1 min.
Erling Haaland im Trikot von Manchester City @Maxppp

Beim FC Bayern befasst man sich nach eigener Aussage aktuell zumindest nicht mit der Personalie Erling Haaland. „Wir haben mit Michael Olise, Harry Kane und Luis Díaz einen exzellenten Sturm. Wir haben im letzten Jahr über 100 Tore erzielt und sind in der Offensive bestens aufgestellt“, erklärt Präsident Herbert Hainer gegenüber ‚Bild-TV‘.

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Für alle Ewigkeiten in Stein gemeißelt sei dies aber natürlich nicht, denn zumindest Kane und Díaz werden aufgrund ihres Alters nicht mehr ewig auf Top-Niveau spielen können. Hainer schränkt ein: „Wenn wir jetzt über einen Zeitraum in einigen Jahren sprechen, würden wir uns die Situation wieder anschauen.“

Betrachtet man allerdings die Situation bei Manchester City, könnte Haaland früher als noch vor einigen Wochen gedacht auf den Markt kommen. Sanktionen bis hin zum Zwangsabstieg stehen nach 114 Verstößen gegen das Financial Fairplay im Raum. Ein solcher würde dafür sorgen, dass fast alle City-Stars auf dem Transfermarkt zu haben wären.

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„Ich kenne die Details nicht und habe kein Insider-Wissen. Deswegen möchte ich nicht darüber spekulieren. Fakt ist: Wenn es so war, müssen Konsequenzen gezogen werden“, stellt Hainer klar.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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