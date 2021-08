Mir vor Wechsel zu Atlético

Der Transfer von Rafa Mir zu Atlético Madrid nimmt Form an. Wie die ‚Marca‘ und Transfermarkt-Insider Fabrizio Romano übereinstimmend berichten, befinden sich die Verhandlungen zwischen den Rojiblancos und den Wolverhampton Wanderers in der finalen Phase. Eine Einigung soll in Kürze erfolgen.

Der 24-jährige Spanier ist sich mit Atleti offenbar schon über einen langfristigen Vertrag einig. Bei den Wolves fasste Mir nie Fuß. Nach seinem Wechsel 2018 wurde er stets verliehen. Temporär lief der Rechtsfuß für DU Las Palmas, Nottingham Forrest und zuletzt SD Huesca auf. Ein Spiel in der Premier League blieb Mir vergönnt.