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Offiziell Süper Lig

Alles klar: Besiktas verkündet Trossard-Deal

von Tristan Bernert
Leandro Trossard für Belgien im Einsatz @Maxppp

Nach vorangegangener Vorankündigung hat Besiktas den Transfer von Leandro Trossard nun offiziell bestätigt. Dem Istanbuler Traditionsklub zufolge sind mittlerweile alle Formalitäten geklärt. Der belgische Nationalspieler kommt laut offiziellen Klubangaben für 18 Millionen Euro vom FC Arsenal. Die Summe ist in drei Jahresraten zu zahlen.

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Auch zu Vertragsdetails gibt Besiktas Auskunft: Trossard unterschreibt für drei Jahre plus Option auf eine weitere Saison. Der 31-jährige Offensivspieler erhält künftig ein garantiertes Gehalt von 6,5 Millionen Euro jährlich.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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