BVB-Talent Lütke-Frie verlängert

Dennis Lütke-Frie wird auch in Zukunft für Borussia Dortmund auflaufen. Der 19-Jährige unterzeichnet einen Zweijahresvertrag beim BVB und wird in der kommenden Saison für die U23 in Liga drei auflaufen.

Lütke-Frie war in der abgelaufenen Spielzeit Kapitän der U19 und gehörte 2021 auch zur deutschen U19-Nationalmannschaft. Seit 2011 durchlief der zentrale Mittelfeldspieler die Jugendabteilungen der Schwarz-Gelben.