Freiburg: Itter-Leihe vom Tisch

Luca Itter will sich beim SC Freiburg durchbeißen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, ist es für den 21-Jährigen keine Option, sich verleihen zu lassen. Auch die Breisgauer hätten den Linksverteidiger lieber in ihrem Profikader als bei einem anderen Klub. „Die Situation ist nicht einfach. Für Luca gilt es, konstant stark zu trainieren und voll da zu sein, wenn sich eine Chance ergibt“, so Sportchef Jochen Saier.

Itter war im vergangenen Sommer für 2,5 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg nach Freiburg gewechselt. Dort wollte er unter Trainer Christian Streich eigentlich den endgültigen Durchbruch in der Bundesliga schaffen, stattdessen kam er nur auf 32 Einsatzminuten im Oberhaus. An Platzhirsch Christian Günter gibt es für Itter kein Vorbeikommen.