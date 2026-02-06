Menü Suche
Kommentar
Offiziell Süper Lig

18 Millionen: Besiktas holt Agbadou

von Fabian Ley - Quelle: bjk.com.tr
1 min.
Emmanuel Agbadou im Trikot der Wolves @Maxppp

Am letzten Tag des Transferfensters in der Türkei hat Besiktas noch einmal zugeschlagen. Die Istanbuler verkünden die Verpflichtung von Emmanuel Agbadou (28). Für den Innenverteidiger fließen 18 Millionen Euro an die Wolverhampton Wanderers, wie Besiktas auf der Website offiziell mitteilt.

Unter der Anzeige geht's weiter
Beşiktaş JK
Resmi Açıklama | Emmanuel Agbadou

🔗
Bei X ansehen

Erst vor einem Jahr war Agbadou für 20 Millionen Euro von Stade Reims zu den Wolves gewechselt, in dieser Saison kam der ivorische Nationalspieler in 17 Pflichtspielen zum Einsatz. Am Bosporus unterzeichnet der 1,92 Meter große Rechtsfuß einen Vertrag bis 2030.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Süper Lig
Premier League
Beşiktaş
Wanderers
Emmanuel Agbadou

Weitere Infos

Süper Lig Süper Lig
Premier League Premier League
Beşiktaş Logo Beşiktaş Istanbul
Wanderers Logo Wolverhampton Wanderers
Emmanuel Agbadou Emmanuel Agbadou
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert