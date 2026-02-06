18 Millionen: Besiktas holt Agbadou

Am letzten Tag des Transferfensters in der Türkei hat Besiktas noch einmal zugeschlagen. Die Istanbuler verkünden die Verpflichtung von Emmanuel Agbadou (28). Für den Innenverteidiger fließen 18 Millionen Euro an die Wolverhampton Wanderers, wie Besiktas auf der Website offiziell mitteilt.

Erst vor einem Jahr war Agbadou für 20 Millionen Euro von Stade Reims zu den Wolves gewechselt, in dieser Saison kam der ivorische Nationalspieler in 17 Pflichtspielen zum Einsatz. Am Bosporus unterzeichnet der 1,92 Meter große Rechtsfuß einen Vertrag bis 2030.