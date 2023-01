Tottenham: Lloris-Nachfolger aus Brentford?

Tottenham Hotspur plant offenbar die Nachfolge von Hugo Lloris (36) und hat einen Kandidaten bei der Premier League-Konkurrenz ausfindig gemacht. Wie ‚The Telegraph‘ berichtet, befindet sich David Raya vom FC Brentford im Visier der Spurs. Im Sommer könnte der Klub um Antonio Conte versuchen, den 27-jährigen Spanier an Bord zu holen.

Rayas Vertrag bei den Bees endet 2024. Folglich würde im Sommer eine Ablöse für den zweifachen Nationalspieler fällig. Eine mögliche Summe nennt die britische Tageszeitung allerdings nicht. In der laufenden Saison stand der in Barcelona geborene Keeper bislang in allen 18 Ligaspielen auf dem Rasen und blieb fünfmal ohne Gegentor. Lloris steht bei den Spurs noch bis 2024 unter Vertrag. Am heutigen Montag beendete der Weltmeister von 2018 seine Karriere in der französischen Nationalmannschaft.

