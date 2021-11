Minimalziel mit neuem System: So lief das Conte-Debüt

Fünf Tore innerhalb von 24 Minuten – drei Platzverweise in Halbzeit zwei, der 3:2-Sieg von Tottenham Hotspur gegen Vitesse Arnheim am gestrigen Europapokalabend hatte einiges zu bieten. Darüber hinaus gab die erste Aufstellung von Antonio Conte als neuem Trainer der Spurs einen ersten Einblick in dessen Pläne.

Denn anders als sonst nutzte der Ex-Inter-Coach die ungeliebte Conference League nicht etwa zur Rotation oder Schonung wichtiger Stammspieler, sondern stellte nominell die bestmögliche Elf auf. Pokaltorwart Pierluigi Gollini musste auf der Bank Platz nehmen, stattdessen hütete Kapitän Hugo Lloris erstmalig in dieser Saison außerhalb der Premier League das Tor – ein Rollentausch ist angesichts des Status‘ des Franzosen unwahrscheinlich.

Neue Formation

Erstmals starteten die Spurs in einer 3-4-3-Grundordnung, was sich auch gleich offensiv bemerkbar machte. Das Angriffstrio bestehend aus Lucas Moura, Harry Kane und Heung-Min Son überrollte die Arnheimer Defensive zu Beginn regelrecht. Folgerichtig führte das Conte-Team nach 28 Minuten bereits mit 3:0. Anders als noch unter Vorgänger Nuno Espírito Santo suchte Tottenham den direkteren Weg zum Tor und wählte damit den gleichen Ansatz wie auch schon Contes Inter-Team.

Mit Sergio Reguilón auf links sowie Emerson Royal auf rechts haben die Londoner zwei Profis in ihren Reihen, die wie gemacht für die Rolle als Schienenspieler sind. Nur zwei angekommene Flanken bei sechs Versuchen über 90 Minuten zeigen jedoch, dass dort noch einiges an Potenzial brach liegt.

Baustelle Abwehr

Auch defensiv wartet auf Conte noch Arbeit. Mit 35 Gegentoren stellte Inter in der abgelaufenen Saison die beste Verteidigung der Serie A, dem 52-jährigen Meistertrainer wird daher der weitere Spielverlauf in der ersten Halbzeit ganz und gar nicht geschmeckt haben.

Die ungefährdete 3:0-Führung war innerhalb von elf Minuten nach zwei Treffern von Vitesse zusammengeschmolzen. In der neuen Grundordnung mit zwei hoch stehenden Außenverteidigern muss zunächst noch eine gesunde Balance gefunden werden.

Und dennoch brachte die Conte-Truppe die Führung über die 90 Minuten ins Trockene. Tottenham steht nun dank des dreifachen Punktgewinns in Gruppe G vor Arnheim auf Platz zwei. Das Minimalziel, den Einzug in die K.O.-Phase, hat der Klub nun wieder in der eigenen Hand. Die ersten Kohlen konnte der neue Coach erfolgreich aus dem Feuer holen – die nächsten Kunststücke sollen in der Liga folgen.