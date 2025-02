Nach Rücktrittsangebot: Schalke wollte Funkel

Um ein Haar wäre Friedhelm Funkel im Dezember als Trainer beim FC Schalke 04 gelandet. Wie ‚Sky‘ berichtet, hatten die Verantwortlichen der Knappen bereits die Zusage des 71-Jährigen, den sie anfragten, nachdem Trainer Kees van Wonderen seinen Rücktritt angeboten hatte. Letztlich blieb van Wonderen und schaffte zumindest kurzzeitig den Turnaround.

Erst heute wurde öffentlich, dass van Wonderen vor dem Spiel gegen den SC Paderborn am 6. Dezember an die Verantwortlichen herangetreten war und sein Amt zur Verfügung gestellt hatte. Auch sein Team und seine Trainerkollegen hatte er über diesen Schritt informiert. Königsblau gewann letztlich 4:2 gegen den damaligen Tabellenführer, wodurch die Personalie Funkel wieder in den Hintergrund rückte.