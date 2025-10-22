Mit Weitsicht: Bayerns Anti-City-Coup

Ungewohnt geräuschlos wickelte der FC Bayern die Vertragsverlängerung mit Vincent Kompany ab und verkündete am gestrigen Dienstag die Unterschrift bis 2029. Laut der ‚tz‘ sollte damit auch einem Werben von Kompanys Ex-Klub vorgebeugt werden.

Der 39-Jährige spielte bekanntlich zwischen 2008 und 2019 für Manchester City, war dort jahrelang Kapitän unter Starcoach Pep Guardiola. Dieser ist immer noch für die Engländer tätig, sein Vertrag läuft bis 2027 – genauso wie der vorherige von Kompany in München. Damit bei City niemand auf die Idee kommt, den Belgier zurückzuholen, sorgten die Bayern nun vor.

Klar ist auch: Kompanys Art und Bilanz geben das absolut her. In seiner ersten Saison in München holte sich der FCB den Meistertitel zurück. Aktuell eilt man in allen Wettbewerben von Sieg zu Sieg. Im Schnitt holt Kompany als Bayern-Trainer 2,33 Punkte pro Spiel – und damit nur knapp weniger, als Guardiola in seiner Zeit beim deutschen Rekordmeister (2,41).