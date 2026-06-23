United riskiert Verlustgeschäft

Manchester United möchte seinen Kader zur neuen Saison offenbar mit allen Mitteln qualitativ weiter verbessern und sich von nicht benötigten Spielern trennen. Wie die ‚Sun‘ berichtet, sind die Red Devils unter anderem bereit, bei einem Verkauf von Manuel Ugarte einen hohen Verlust hinzunehmen.

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Ugarte war 2024 für 50 Millionen Euro von Paris St. Germain nach Manchester gewechselt, konnte sich dort jedoch nie durchsetzen. In der abgelaufenen Saison kam der 25-jährige Sechser in der Premier League lediglich achtmal in der Startelf zum Einsatz. Der Vertrag des uruguayischen Nationalspielers ist noch bis 2029 befristet.