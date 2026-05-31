Neue heiße Spur bei Darvich

Noah Darvich könnte in der kommenden Saison in Berlin spielen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist der deutsche U17-Welt- und Europameister-Kapitän der Wunschspieler bei Hertha BSC.

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Darvich legte in der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart eine starke Drittligasaison hin und sucht nun einen passenden Leihklub. Bei der Alten Dame winkt ihm wohl mehr Spielzeit als beim Bundesligisten Werder Bremen. Auch Absteiger VfL Wolfsburg ist dran.