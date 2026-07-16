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Premier League

45 Millionen: Villa holt Tielemans-Ersatz

von Julian Jasch - Quelle: Birmingham Mail | Fabrizio Romano
João Gomes klatscht @Maxppp

João Gomes (25) verlässt die Wolverhampton Wanderers. Die ‚Birmingham Mail‘ berichtet, dass sich der zentrale Mittelfeldspieler schon auf dem Weg befindet, um einen Wechsel zu Aston Villa zu vollziehen. Laut Fabrizio Romano fließen 40 Millionen Euro Ablöse plus fünf Millionen an Boni.

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Zwischenzeitlich war auch Atlético Madrid intensiv an dem Brasilianer (zehn Länderspiele) dran, die Colchoneros entschieden sich jedoch für eine Verpflichtung Morten Hjulmand (27). Bei Villa dürfte Gomes derweil den Kaderplatz von Youri Tielemans (29) einnehmen, der zu Manchester United gewechselt ist.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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