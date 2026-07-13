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Stuttgarts Versuch bei Asllani

von Julian Jasch - Quelle: Sky
1 min.
Fisnik Asllani klatscht @Maxppp

Fisnik Asllani (23) war offenbar erneut ein Thema beim VfB Stuttgart. Nach einem losen Vorstoß stellte sich laut ‚Sky‘ aber schnell heraus, dass eine Zusammenarbeit nicht zustande kommt. Schon im vergangenen Jahr waren die Schwaben an dem Goalgetter interessiert, der stattdessen bei der TSG Hoffenheim blieb.

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In diesem Sommer dürfte es allerdings auf einen Abschied hinauslaufen. Asllani ist für festgeschriebene 30 Millionen Euro zu haben. Neben dem FC Barcelona und Borussia Dortmund ist ‚Sky‘ zufolge auch RB Leipzig weiterhin am kosovarischen Nationalspieler (16 Länderspiele) dran. Derweil hat der VfB in Dzenan Pejcinovic (21/VfL Wolfsburg) einen anderen Torjäger auf dem Wunschzettel.

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