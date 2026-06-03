Köln aktiviert Kaminski-Option

Die Leihe von Jakub Kaminski vom VfL Wolfsburg entpuppte sich beim 1. FC Köln in der laufenden Spielzeit als echter Glücksgriff. Der 23-Jährige zeigte ein ums andere Mal, dass er entscheidende Impulse geben und selbst abschließen kann. Sieben Treffer und fünf Vorlagen sind eine starke Quote für einen Flügelspieler bei einem Aufsteiger.

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Aus diesem Grund hat der Klub aus der Domstadt bereits vor Wochen intern beschlossen, die Kaufoption für den 29-fachen polnischen Nationalspieler zu ziehen. Dies ist nun geschehen, wie Köln verkündet. Kolportierte 5,5 Millionen Euro Ablöse fließen in die Autostadt.

„Kuba hat uns bereits in den ersten Gesprächen mit seiner Persönlichkeit beeindruckt. Er ist bodenständig, ehrgeizig und ein absoluter Teamplayer. In der vergangenen Saison hat er diese Eigenschaften jeden Tag auf und neben dem Platz unter Beweis gestellt“, erklärt FC-Geschäftsführer Thomas Kessler, „deshalb war für uns schnell klar, dass wir die Kaufoption ziehen möchten. Seine Entwicklung und seine Leistungen sind gleichzeitig ein sehr gutes Beispiel dafür, dass der 1. FC Köln für ambitionierte Spieler eine hervorragende Adresse ist, um sich auf hohem Niveau weiterzuentwickeln und den nächsten Schritt in ihrer Karriere zu gehen.“

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ℹ️ Der 1. FC Köln hat die Kaufoption für Jakub Kaminski gezogen.

Genauere Infos lest Ihr hier 👉https://t.co/wp2wXqp0Nm

_#effzeh — 1. FC Köln (@fckoeln) June 3, 2026

Ob der Aktivposten jedoch wirklich in der kommenden Spielzeit noch bei den Geißböcken spielen wird, steht jedoch auf einem anderen Blatt. Der neue Vertrag des Rechtsfußes soll nämlich eine Ausstiegsklausel in Höhe von mehr als 20 Millionen Euro enthalten.

Zahlreiche Klubs sollen dem Vernehmen nach bereits an Kaminski dran sein. Dieser hatte dem FC zuletzt Hoffnung gemacht und beteuert, dass er sich im Klub sehr wohlfühlt.