Erst im vergangenen Sommer hatte Bayer Leverkusen zehn Millionen Euro Ablöse an AZ Alkmaar für die Dienste von Ernest Poku gezahlt. In seiner Premierensaison unterm Bayerkreuz steuerte der pfeilschnelle Außenbahnspieler immerhin sechs Tore und neun Vorlagen in 48 Pflichtspielen bei. Allerdings kam der 22-Jährige meist nur als Joker zum Zug – eine Rolle, die ihn langfristig kaum zufriedenstellt.

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Zwei Klubs aus der Premier League wittern daher nun ihre Chance, den Niederländer zu verpflichten. Wie die ‚Bild‘ berichtet, handelt es sich dabei um den AFC Sunderland und Nottingham Forest. Beide Vereine haben ihr Interesse bereits bei der Werkself hinterlegt.

Die Bayer-Bosse zeigen sich gesprächsbereit, erwarten allerdings ein deutliches Transferplus. Dem Bericht zufolge müssten potenzielle Abnehmer rund 25 Millionen Euro für Poku auf den Tisch legen.