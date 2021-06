FC Bayern: Interessenten für Mai stehen Schlange

Lars Lukas Mai wird es in diesem Sommer nicht an Optionen für seine sportliche Zukunft mangeln. Nach Informationen der ‚tz‘ steht der Innenverteidiger des FC Bayern München nicht nur bei einigen deutschen Zweitligisten auf dem Zettel, sondern weckt auch beim FC Basel, Vitesse Arnheim und in Spanien Begehrlichkeiten. Dem Vernehmen nach kann sich der Rekordmeister sowohl ein Leihgeschäft als auch einen Verkauf des 21-Jährigen vorstellen.

Mai war in der abgelaufenen Saison vom Deutschen Meister an den SV Darmstadt 98 verliehen und spielte sich dort in den Kader der U21-Nationalmannschaft, die jüngst Europameister wurde. Sein Arbeitspapier in der bayerischen Landeshauptstadt läuft noch bis 2023.