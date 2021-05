Berater: „Eine Menge Geld“ für Bale

Um Gareth Bale im Sommer zu verpflichten, müsste ein Klub tief in die Taschen greifen. Wie der Berater des Flügelstürmers gegenüber ‚Sky Sports‘ anmerkt, gibt es nur sehr wenige Vereine, die für Bale in Frage kommen. „Sie müssten eine Menge Geld haben und es müsste einer sein, für den er gerne spielen würde“, so Jonathan Barnett, „das schließt eine Menge Klubs aus.“ Im Sommer kehrt Bale voraussichtlich von seiner Leihe zu Tottenham Hotspur ins Team von Real Madrid zurück.

Außerdem erklärt Barnett, sein Protegé habe unter José Mourinho bei den Spurs „nicht die Möglichkeit bekommen, sich zu beweisen. Wenn man ihn auf die richtige Art und Weise hätte spielen lassen, wäre er vielleicht immer in Bestform gewesen.“ In den zwei Spielen nach Mourinhos Entlassung erzielte der 90-fache walisische Nationalspieler vier Tore für Tottenham.