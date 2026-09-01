Transfer-Triple perfekt: HSV zieht Wolfe an Land

Der Hamburger SV holt Verstärkung für die Linksverteidiger-Position an Bord. Die Hanseaten verkünden die Verpflichtung von David Möller Wolfe (24), der zunächst per Leihe von den Wolverhampton Wanderers kommt. Darüber hinaus sichert sich der Bundesligist dem Vernehmen nach eine Kaufoption.

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👋 𝐌𝐨𝐢𝐧, David Möller Wolfe! 🔷



Der 24-jährige Linksverteidiger wechselt auf Leihbasis für die aktuelle Saison 2026/27 vom Premier-League-Absteiger Wolverhampton Wanderers zu uns in die Hansestadt. Der Norweger läuft künftig mit der Rückennummer 3 auf. ✍️



🗣️ „Es ist der… pic.twitter.com/OuIIHwqtp3 — Hamburger SV (@HSV) September 1, 2026

„Mit David gewinnen wir einen auf Vereins- und Nationalmannschaftsebene erfahrenen Spieler, der seine Qualitäten zuletzt bei der WM auf der größtmöglichen Fußballbühne unter Beweis gestellt hat. Er verstärkt unseren Kader noch einmal in der Breite und erhöht die Variabilität in unserem Spiel. David ist ein sehr professioneller und verlässlicher Teamplayer. Er besitzt einen sehr ruhigen, bodenständigen und positiven Charakter. Damit wird er sehr gut in die Mannschaft passen und sich so schnell integrieren können. Wir freuen uns sehr, mit ihm ein weiteres neues Gesicht beim HSV begrüßen zu dürfen“, erklärt Vorständin Sport Kathleen Krüger.

Möller Wolfe selbst erklärt: „Nach den Gesprächen mit Claus und Merlin wollte ich unbedingt hierherkommen. Ich habe mich in meiner Karriere noch nie so umworben gefühlt von einem Verein und bin fest davon überzeugt, dass es zwischen uns passen könnte. Es ist der richtige Schritt, um mich weiterzuentwickeln und der Spieler zu werden, der ich sein möchte. Ich habe viel Energie, die ich in die Mannschaft einbringen möchte, und bin ein leidenschaftlicher Typ, der immer alles auf dem Platz lässt.“

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Wolfe ist bereits der dritte Neuzugang, den der HSV am heutigen Dienstag präsentiert. In den vergangenen Stunden hatten die Hanseaten bereits den Transfer von Rechtsverteidiger Zakaria El Ouahdi (24/KRC Genk) sowie die Rückkehr des letztjährigen Leihstars Fábio Vieira (26/FC Arsenal) offiziell bekanntgegeben.