M’gladbach: Der Preis für Tabakovic

Die TSG Hoffenheim zeigt sich in Bezug auf einen permanenten Wechsel von Haris Tabakovic zu Leihklub Borussia Mönchengladbach gesprächsbereit. Wie die‚ Sport Bild‘ berichtet, verlangen die Kraichgauer für den aktuell sehr treffsicheren Mittelstürmer eine Ablöse in Höhe von fünf Millionen Euro – so viel, wie Hoffenheim im Sommer 2024 inklusive Boni für den 31-Jährigen an Hertha BSC überwiesen hatte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Leihe von Tabakovic ist für Gladbach bisher ein voller Erfolg. Wettbewerbsübergreifend erzielte der Angreifer in 20 Einsätzen für die Fohlen elf Tore und bereitete drei weitere vor. Damit macht der bosnische Nationalspieler den langzeitverletzten Tim Kleindienst (30) fast vergessen. Trotzdem ist unklar, wie sich Gladbach entscheiden wird. Laut dem Fachblatt ist der finanzielle Spielraum von Sportdirektor Rouven Schröder aufgrund des aufgeblähten Kaders der Borussia aktuell nicht groß. Zum anderen wurde der Kontrakt mit Kleindienst erst kürzlich bis 2029 verlängert. Ist er wieder fit, ist er im Sturm gesetzt.