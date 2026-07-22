Der FC Schalke arbeitet an einer Verpflichtung von Christopher Olivier. Wie die ‚Bild‘ berichtet, haben die Knappen beim VfB Stuttgart bezüglich der Möglichkeit eines Transfers angefragt. Eile ist geboten, denn der 20-jährige Rechtsverteidiger ist sich mit Bröndby IF und Hannover 96 schon über die Modalitäten einig.

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Obendrein habe der Österreicher bei den Schwaben bereits seinen Wechselwunsch hinterlegt. Der VfB will Olivier eigentlich nicht abgeben, könnte die Freigabe demnächst aber erteilen. Dem Boulevardblatt zufolge pendelt sich die mögliche Ablösesumme bei einer Million Euro ein.