Transfer-Rückpass: 18 Klubs, 18 News

FC Bayern

Die Bayern sind weiter auf der Suche nach einem Ersatz für Niklas Süle (26). Ein möglicher Kandidat könnte laut ‚Sport1‘ der Brasilianer Bremer (24) vom FC Turin sein. Problem: Er hat seinen Vertrag erst kürzlich bis 2024 verlängert und würde wohl um die 15 Millionen Euro Ablöse kosten. Da Süle den FC Bayern ablösefrei verlässt, wäre den Bayern ein ebenfalls ablösefreier Ersatz wohl lieber.

Borussia Dortmund

Borussia Dortmund versucht nach Niklas Süle den nächsten ablösefreien Verteidiger im Sommer zu verpflichten: Noussair Mazraoui (24). Der Vertrag des Rechtsverteidigers bei Ajax Amsterdam läuft zum Saisonende aus und laut ‚Sport1‘-Journalist Patrick Berger befinden sich die BVB-Verantwortlichen „sehr, sehr konkret in Gesprächen“ mit der Seite des marokkanischen Nationalspielers. Auch am jungen Stürmer Hugo Ekitike (19) von Stade Reims soll der BVB laut ‚Bild‘ interessiert sein.

Auch zu Erling Haaland (21) gab es wieder neue Gerüchte. So will die spanische ‚Sport‘ erfahren haben, dass sich Verantwortliche von Real Madrid mit Vertretern des jungen Stürmers getroffen haben. Dabei soll offenbar eine Vereinbarung getroffen worden sein, die Real in künftigen Verhandlungen um einen Haaland-Transfer bevorzugt.

Bayer Leverkusen

Karim Bellarabi (31) wird Bayer 04 die nächsten vier Wochen verletzungsbedingt fehlen. Der Verein teilte mit, dass der Flügelstürmer sich im Training eine Oberschenkelverletzung zugezogen hat.

RB Leipzig

Torhüter Janis Blaswich (30) wechselt im Sommer ablösefrei vom niederländischen Erstligisten Heracles Almelo zu RB Leipzig. Er verstärkt damit das Torwartteam um Stammkeeper Péter Gulácsi (31) und Ersatzmann Josep Martínez (23). Blaswich zeigte sich „sehr glücklich, im Sommer zu RB Leipzig und damit zu einem Topklub in der Bundesliga zu wechseln.“

Erster Sommer-Neuzugang für #RBLeipzig 📝



Torhüter Janis #Blaswich wechselt im Juni 2022 vom niederländischen Erstligisten @HeraclesAlmelo zu den Roten Bullen. Er erhält einen Dreijahresvertrag bis Juni 2025 🤝 pic.twitter.com/VL3I5CJym8 — RB Leipzig (@RBLeipzig) February 15, 2022

TSG Hoffenheim

Die TSG Hoffenheim verpflichtete den erst 18-jährigen Stürmer David Ngabi Mokwa Ntusu aus der U19 des französischen Zweitligisten FC Sochaux. Er erzielte in der bisherigen A-Junioren-Spielzeit 16 Tore und steuerte fünf Vorlagen bei. In Hoffenheim erhofft man sich bei Mokwa Ntusu eine ähnliche Entwicklung, wie bei Georginio Rutter (19), der vergangenes Jahr von Stade Rennes nach Sinsheim gewechselt war und nun Stammspieler bei den Profis ist.

SC Freiburg

Die Zukunft von Top-Joker Nils Petersen (33) in Freiburg ist weiterhin offen. Sein Vertrag läuft zum Saisonende aus. Er soll zwar ein Angebot über eine Verlängerung vorliegen haben, ließ seine Zukunft aber bisher offen. Laut ‚Sky‘ ist der 1. FC Köln an einer Verpflichtung des Stürmers interessiert.

Union Berlin

Der Vertrag von Niko Gießelmann (30) hat sich über eine vertraglich festgelegte Option bis 2023 verlängert. Der Linksverteidiger bestätigte im Interview mit ‚Transfermarkt.de‘: „Mein Vertrag hat sich über eine Option bis 2023 verlängert. Ich kann es auf diesem Wege quasi offiziell verkünden.“ Der Verein äußerte sich dazu noch nicht.

1. FC Köln

Anthony Modeste (33) kehrte auf den Trainingsplatz zurück. Nach Informationen des ‚kicker‘ wird der Mittelstürmer und Top-Torjäger der Kölner nach überstandener Corona-Infektion wieder in den Kader zurückkehren. Auch Julian Chabot, der im Winter in die Domstadt kam, ist wieder fit.

ℹ Anthony Modeste ist ebenfalls zurück auf dem Trainingsplatz. — 1. FC Köln (@fckoeln) February 16, 2022

1. FSV Mainz 05

Ádám Szalai wechselte mit sofortiger Wirkung zum FC Basel in die Schweiz. Der Verein meldete, dass der 34-jährige Stürmer seinen Vertrag auflöste. Nach 146 Spielen für die 05er, in denen er 24 Tore erzielte, wollte der Verein ihm „diesen Weg nicht verbauen“, so Sportvorstand Christian Heidel.

Danke für 146 Spiele als 05ER, Ádám!🔴⚪

Adam Szalai spielt ab sofort für den @FCBasel1893. Der 34-jährige Angreifer hat am Dienstagabend seinen Vertrag beim 1. FSV Mainz 05 aufgelöst.

Alles Gute in der Schweiz! 🤝🍀

Alle Infos: https://t.co/sXfFDK3uFI#Mainz05 pic.twitter.com/40U01XmqES — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) February 16, 2022

Eintracht Frankfurt

Der FC Bayern verliert den nächsten Spieler ablösefrei. Der 17-jährige Mittelfeldspieler Marcel Wenig wechselt im Sommer zu Eintracht Frankfurt. „Mit Marcel Wenig gewinnen wir ein großes deutsches Mittelfeldtalent hinzu. Beim FC Bayern München genoss er in den vergangenen fünf Jahren eine Ausbildung auf höchstem Niveau und wir möchten diese weiter vorantreiben“, sagte Sportvorstand Markus Krösche zum Transfer.

Marcel Wenig wird ein Adlerträger! 🦅👋



Der 17-jährige Mittelfeldspieler kommt zur nächsten Saison vom @FCBayern und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 ✍️#Wenig2025 #SGE — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) February 17, 2022

VfL Bochum

Torhüter Manuel Riemann (33), der gegen die Bayern (4:2) aufgrund einer Corona-Infektion ausgefallen war, ist wieder fit. Im Normalfall soll er am Wochenende gegen den VfB Stuttgart (Samstag, 15:30 Uhr) wieder zwischen den Pfosten stehen. Dies bestätigte VfL-Trainer Thomas Reis auf der Spieltagspressekonferenz.

🗣️ #Reis vor #VfBBOC



Manuel #Riemann ist zurück, er ist unser Stammtorhüter. Im Normalfall wird er also am Samstag auflaufen. Wir sind sehr froh, dass wir mit Bruno #Esser einen weiteren tollen Keeper haben. Das konnte man gegen die Bayern wieder sehen. pic.twitter.com/bTdJYzOHPh — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) February 17, 2022

VfL Wolfsburg

Bei Wolfsburg können dieses Wochenende zwei wichtige Spieler dagegen noch nicht zurückkehren. Trainer Florian Kohfeldt gab bekannt, dass Lukas Nmecha (23) und Xaver Schlager (24) kurz vor einer Rückkehr stünden. „Bei beiden wird es aber noch nicht für das Hoffenheim-Spiel reichen. Wir sind guter Hoffnung, dass wir sie in Gladbach zumindest wieder im Kader begrüßen können."

Kohfeldt 💬 : Lukas Nmecha und Xaver Schlager stehen kurz vor der Rückkehr. Bei beiden wird es für das Spiel allerdings nicht reichen. Bei ihnen sind wir guter Hoffnung, dass es dann gegen Gladbach für den Kader reicht. Alle anderen sind einsatzbereit.#WOBTSG #VfLWolfsburg pic.twitter.com/TSw9ayo0aT — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) February 17, 2022

Borussia Mönchengladbach

Roland Virkus ist zum neuen Sportdirektor ernannt worden. Er tritt damit die Nachfolge von Max Eberl an. Bisher war der 55-Jährige der Direktor des Nachwuchsleistungszentrums der Borussia. „Für mich ist diese neue Aufgabe eine großartige Herausforderung, die ich mit Demut und Respekt, aber auch mit großer Freude und voller Kraft angehe“, so Virkus bei seiner Vorstellung.

🎙 Roland Virkus ist neuer Sportdirektor von Borussia. In seiner ersten Pressekonferenz stellte sich der 55-Jährige den Fragen der Medienvertreter. Wir haben seine wichtigsten Aussagen zusammengefasst. — Borussia (@borussia) February 15, 2022

Hertha BSC

375 Millionen Euro wurden investiert und trotzdem steckt man im Abstiegskampf. Lars Windhorst, der Investor, der vor drei Jahren bei Hertha BSC einstieg, um einen Big City Club mit Europapokal-Ambitionen zu erschaffen, zeigte sich in einem Gespräch mit dem Wirtschaftsmagazin ‚Capital‘ enttäuscht: „Ich habe darauf gesetzt, dass bei Hertha rational und in die Zukunft denkende Leute das Sagen haben, die auch nachhaltig den Erfolg wollen.“ Stattdessen gehe es einigen nur um „Machterhalt und Klüngelei“.

Arminia Bielefeld

In Freiburg bangt man noch um Petersen, in Bielefeld hat man Gewissheit: Fabian Klos wird den Verein im Sommer verlassen. Der 34-jährige Stürmer teilte der Vereinsführung mit, seinen Vertrag über den Sommer hinaus nicht verlängern zu wollen. Damit endet eine Ära. Mit 162 Toren in 383 Spielen ist Klos Rekordtorschütze der Arminia und erlebte Auf- und Abstiege zwischen Bundesliga und 3. Liga.

Wir werden in Zukunft auf Fabian Klos verzichten müssen.

Unser Rekordtorschütze hat den Vereinsverantwortlichen seinen Abschied zum Saisonende angekündigt.

Damit wird im Sommer dieses Jahres eine eindrucksvolle Ära nach elf Jahren enden.#immerdabei pic.twitter.com/16TshdjWHG — DSC Arminia Bielefeld (@arminia) February 14, 2022

FC Augsburg

Trainer Markus Weinzierl wurde positiv auf das Corona-Virus getestet und befindet sich in häuslicher Isolation. Das teilte der Verein mit. Damit wird Weinzierl mindestens im Heimspiel gegen den SC Freiburg (Samstag, 15:30 Uhr) nicht an der Seitenlinie stehen können.

Wir hoffen auf einen milden Verlauf und eine baldige Rückkehr an die Seitenlinie! ✊



Alle Infos ⤵ #Covid #Corona #FCA — FC Augsburg (@FCAugsburg) February 15, 2022

VfB Stuttgart

Auch in Stuttgart hatte man Corona-Fälle zu vermelden. So wurden Daniel Didavi (31), Enzo Millot (19) und Tanguy Coulibaly (20) positiv auf Corona getestet und fallen damit erst einmal aus.

Greuter Fürth

Gian-Luca Itter (23), Leihgabe vom SC Freiburg, soll in Fürth gehalten werden. Der ‚kicker‘ berichtete, dass die Kleeblätter sehr daran interessiert sind, den Linksverteidiger fest zu verpflichten. In Freiburg möchte man die nächsten Wochen abwarten, bevor diesbezüglich eine Entscheidung getroffen wird.