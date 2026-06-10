Ablöse steht: Brown-Deal vor dem Abschluss

Die Bundesliga hat in Kürze ihren ersten beachtlichen Transfer des Sommers. Nathaniel Brown weilt aktuell mit der deutschen Nationalmannschaft in Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in den USA. Er wird von der WM voraussichtlich als Spieler des FC Bayern zurückkehren.

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Denn wie die ‚Bild‘ berichtet, haben sich Eintracht Frankfurt und der FC Bayern mit großen Schritten bei der Ablöse angenähert. Brown werde für eine Summe von knapp unter 65 Millionen Euro an die Säbener Straße wechseln. Das letzte noch zu klärende Detail ist dem Boulevardblatt zufolge die Aufteilung der fixen Ablöse und der Boni.

Frankfurt als Gewinner?

Die Zuversicht in beiden Lagern sei groß, dass der Transfer in den kommenden Tagen abgeschlossen werde. Womöglich sogar noch vor dem ersten Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft am Sonntag gegen Curaçao (19 Uhr).

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Mit dem 22-jährigen Linksverteidiger ist sich der deutsche Rekordmeister bereits einig, Sportvorstand Max Eberl wollte die Ablöse zunächst aber noch etwas drücken. Nun scheint die SGE aber ihren Willen zu bekommen. Die Adlerträger hatten zwischen 60 und 65 Millionen gefordert.