DFB: Hoffnung für Undav

Deniz Undav darf sich für das kommende Jahr Hoffnungen auf seine erste Nominierung für die Nationalmannschaft machen. Bundestrainer Julian Nagelsmann erklärte gestern Abend im ‚Aktuellen Sportstudio‘ im ‚ZDF‘: „Das hängt von seiner Leistung ab, die ich aktuell als sehr gut bewerte.“ Undav ist im niedersächsischen Achim geboren, seine Familie hat kurdische Wurzeln und stammt aus dem Südosten der Türkei.

Zuletzt hatte der Stürmer vom VfB Stuttgart aber schon durchblicken lassen, dass die Tendenz eindeutig in Richtung DFB geht. Für seinen Leihklub aus Bad Cannstatt kommt der 27-Jährige in dieser Saison auf neun Tore und zwei Vorlagen in 13 Pflichtspielen.