Fortuna verlängert mit Appelkamp

Shinta Appelkamp (20) bleibt Fortuna Düsseldorf langfristig erhalten. Wie der Zweitligist bekanntgibt, hat der Mittelfeldspieler seinen bis 2024 datierten Vertrag vorzeitig um zwei weitere Jahre verlängert. Appelkamp stammt aus der Fortuna-Jugend und bestritt in der vergangenen Saison 21 Zweitligapartien. Fünf seiner sechs Scorerpunkte verbuchte der Japaner in den letzten vier Spielen der Saison.

Sportvorstand Uwe Klein sagt: „Jeder hat mitbekommen, welche herausragende Entwicklung Shinta im vergangenen Jahr genommen hat. Deswegen sind wir stolz, dass er sich langfristig zur Fortuna bekannt hat. Shinta ist ein Vorbild für jeden Nachwuchsspieler, der das Fortuna-Logo trägt, und hat sich in kurzer Zeit in die Herzen unserer Fans gespielt. Wir freuen uns sehr auf die nächsten Jahre und sind uns sicher, dass Shinta mit seiner Entwicklung noch nicht am Ende ist.“