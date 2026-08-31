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Premier League

Newcastle verpflichtet Woltemade-Nachfolger

von Tristan Bernert - Quelle: Fabrizio Romano
Matias Fernandez-Pardo im Einsatz bei der WM @Maxppp

Kurz vor Transferschluss ändert Newcastle United noch einmal die eigene Stürmer-Rotation. Wie Fabrizio Romano berichtet, steht Martias Fernandez-Pardo vor der Unterschrift bei den Magpies. Der OSC Lille werde für den 21-jährigen Belgier ein Ablösepaket von 60 Millionen Euro erhalten, das per Bonuszahlungen noch weiter ansteigen kann.

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Fernandez-Pardo übernimmt in Newcastle aller Voraussicht nach den Kaderplatz von Nick Woltemade. Den 24-jährigen DFB-Angreifer zieht es zu Juventus Turin nach Italien. Mit seiner Spielweise passt Woltemade offenbar nicht so gut ins System des neuen Trainers Matthias Jaissle, der von seinen Stürmern Tempo und Vertikalläufe erwartet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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