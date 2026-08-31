Newcastle verpflichtet Woltemade-Nachfolger

Kurz vor Transferschluss ändert Newcastle United noch einmal die eigene Stürmer-Rotation. Wie Fabrizio Romano berichtet, steht Martias Fernandez-Pardo vor der Unterschrift bei den Magpies. Der OSC Lille werde für den 21-jährigen Belgier ein Ablösepaket von 60 Millionen Euro erhalten, das per Bonuszahlungen noch weiter ansteigen kann.

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Fernandez-Pardo übernimmt in Newcastle aller Voraussicht nach den Kaderplatz von Nick Woltemade. Den 24-jährigen DFB-Angreifer zieht es zu Juventus Turin nach Italien. Mit seiner Spielweise passt Woltemade offenbar nicht so gut ins System des neuen Trainers Matthias Jaissle, der von seinen Stürmern Tempo und Vertikalläufe erwartet.