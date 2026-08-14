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Offiziell Bundesliga

HSV verkündet Baldé-Verkauf

Bei Hamburger SV kommen frische Millionen in die Kasse. Fabio Baldé verlässt den Bundesligisten.

von Lukas Hörster - Quelle: hsv.de
1 min.
Fabio Baldé vom Hamburger SV @Maxppp

Fabio Baldé (21) bricht seine Zelte beim Hamburger SV ab. Den Flügelspieler zieht es zu Racing Straßburg. Dem Vernehmen nach kassiert der Bundesligist sieben Millionen Euro Ablöse.

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Eine stolze Summe für das Eigengewächs, das in 41 Profispielen drei Tore erzielte und vier auflegte. Kein einziges Mal stand der Flügelspieler dabei über 90 Minuten auf dem Platz.

Zu seinem Abschied sagt Baldé: „Als Hamburger Jung ist es dein großer Traum, irgendwann einmal im Volksparkstadion und für den HSV spielen zu dürfen. Ich bin dankbar und stolz, dass ich mir diesen Traum erfüllen konnte, und möchte mich ausdrücklich bei allen Menschen bedanken, die mich auf diesem Weg begleitet und unterstützt haben.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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