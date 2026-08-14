Fabio Baldé (21) bricht seine Zelte beim Hamburger SV ab. Den Flügelspieler zieht es zu Racing Straßburg. Dem Vernehmen nach kassiert der Bundesligist sieben Millionen Euro Ablöse.

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Eine stolze Summe für das Eigengewächs, das in 41 Profispielen drei Tore erzielte und vier auflegte. Kein einziges Mal stand der Flügelspieler dabei über 90 Minuten auf dem Platz.

𝘍𝘢𝘪𝘳𝘦 𝘥𝘦𝘴 𝘥𝘪𝘧𝘧𝘦́𝘳𝘦𝘯𝘤𝘦𝘴…



𝗘𝘁 𝗳𝗮𝗶𝗿𝗲 𝗹𝗲𝘃𝗲𝗿 𝗹𝗲 𝘀𝘁𝗮𝗱𝗲 💙



▸ #MercatoRCSA | #120ansDePassion pic.twitter.com/0MZYCa4NIS — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) August 14, 2026

Zu seinem Abschied sagt Baldé: „Als Hamburger Jung ist es dein großer Traum, irgendwann einmal im Volksparkstadion und für den HSV spielen zu dürfen. Ich bin dankbar und stolz, dass ich mir diesen Traum erfüllen konnte, und möchte mich ausdrücklich bei allen Menschen bedanken, die mich auf diesem Weg begleitet und unterstützt haben.“