Ruthless Ratcliff

Sir Jim Ratcliff gehören schon bald 25 Prozent von Manchester United. Übereinstimmenden englischen Medien zufolge wird der 1,3-Milliarden-Kauf noch in dieser Woche ratifiziert. Und schon jetzt krempelt der 71-jährige Brite den Verein nach seinen Vorstellungen um. Bereits am gestrigen Mittwoch hat Vorstandsboss Richard Arnold sein Amt als Vorstandsboss niederlegt.

Für die Presse von der Insel ist klar, dass es nun zu einem großen Umbruch bei den Red Devils kommt. Der ‚Daily Star‘ beschreibt Arnold als „erstes Opfer“, der ‚Daily Express‘ titelt mit „Ruthless Ratcliff“ – zu deutsch rücksichtsloser Ratcliff – und berichtet, dass zeitnah noch weitere Köpfe rollen werden. Auch die ‚Sun‘ spricht von einer „ersten Machtdemonstration“. Ob es mit dem Unternehmer für United bald wieder bergauf geht?

Vor wenigen Monaten verließ Sergio Busquets den FC Barcelona Richtung Miami. Über ein Jahrzehnt lang war der 35-Jährige Dreh- und Angelpunkt in Barças Mittelfeld. Neuzugang Oriol Romeu wird dem Erbe bislang kaum gerecht. In der Folge beschäftigen die Blaugrana weiterhin mit der Verpflichtung eines erfahrenen Sechsers, wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet.

Die Verantwortlichen wollen potenzielle Verstärkung allerdings erst im kommenden Sommer an Land ziehen, eine „Notlösung“ im Winter sei kein Thema. Dafür kommen nach Informationen der Sportzeitung drei Spieler für den spanischen Meister in Frage: Bruno Guimarães von Newcastle United, Martín Zubimendi von Ligarivale Real Sociedad sowie Éderson von Atalanta Bergamo. Laut ‚Sport‘ ist auch Mats Wieffer eine Option. Wie die Katalanen, die zuletzt an einem strikten Sparkurs festhielten, eine Verpflichtung finanzieren wollen, steht derweil auf einem anderen Blatt.