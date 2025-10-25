Schalke: Muslic nennt seinen Traumjob

Erfolgstrainer Miron Muslic schwört Schalke 04 die Treue. „Ich bleibe für immer Mitglied von Schalke 04, zu 100 Prozent. Egal, wie sich die Wege mal trennen werden. Schalke 04 ist ein Teil von mir, es hat einen ganz festen Platz in meinem Herzen. Einmal Schalke, immer Schalke“, gibt der 43-Jährige gegenüber dem ‚kicker‘ zu verstehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Muslic, der Königsblau aus der Krise an die Tabellenspitze von Liga zwei geführt hat, gesteht aber: „Ich möchte eines Tages Nationaltrainer von Bosnien-Herzegowina sein. Und daran glaube ich auch. Die Grundvoraussetzungen passen einfach zu gut – meine Geschichte, meine Verbundenheit, die Liebe zu meinem Heimatland. Ich weiß nicht, wann der Tag sein wird, aber ich freue mich auf den Tag.“ Allerdings habe Bosnien derzeit mit Sergej Barbarez, der mit Muslic befreundet ist, „einen hervorragenden Nationaltrainer“, dem der Schalker die Daumen für die WM-Qualifikation drückt.