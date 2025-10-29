Menü Suche
Kommentar 20
Bundesliga

FC Bayern: Fürstliches Olise-Handgeld enthüllt

von Fabian Ley - Quelle: Sport Bild
Aleksandar Pavlovic (l.), Michael Olise (m.) und Harry Kane (r.) feiern einen Torerfolg der Bayern @Maxppp

Der FC Bayern ließ sich den Deal mit Michael Olise (23) im Sommer 2024 mehr kosten als bislang angenommen. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ erhielt der Offensivkünstler bei seinem Wechsel von Crystal Palace zum deutschen Rekordmeister eine Signing Fee in Höhe von rund zehn Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Münchner hatten Olise per Ausstiegsklausel von 53 Millionen Euro in die Bundesliga gelotst. Durch Bonuszahlungen kann die Summe auf 59 Millionen ansteigen. Trotz des hohen Handgelds dürften die Verantwortlichen sehr zufrieden auf die Verpflichtung des Franzosen zurückblicken, der beim Ligaprimus zu den wichtigsten Spielern gehört.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (20)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
FC Bayern
Michael Olise

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Michael Olise Michael Olise
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert