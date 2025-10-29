FC Bayern: Fürstliches Olise-Handgeld enthüllt

Der FC Bayern ließ sich den Deal mit Michael Olise (23) im Sommer 2024 mehr kosten als bislang angenommen. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ erhielt der Offensivkünstler bei seinem Wechsel von Crystal Palace zum deutschen Rekordmeister eine Signing Fee in Höhe von rund zehn Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Münchner hatten Olise per Ausstiegsklausel von 53 Millionen Euro in die Bundesliga gelotst. Durch Bonuszahlungen kann die Summe auf 59 Millionen ansteigen. Trotz des hohen Handgelds dürften die Verantwortlichen sehr zufrieden auf die Verpflichtung des Franzosen zurückblicken, der beim Ligaprimus zu den wichtigsten Spielern gehört.